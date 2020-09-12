Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalar

12.09.2020 20:48

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan S&P'yi "Sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin" ifadeleriyle net bir dille uyardı.