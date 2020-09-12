Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin. Ben sana birkaç yıl önce ne demiştim? Bir telefon görüşmemizde "Tarih bilgin hiç yok, önce tarih öğren" demiştim. Türkiye'ye tarih dersi verme" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan S&P'yi "Sen bir kendine çeki düzen ver, sen Türkiye'yi ekonomik yaptırımlarla bir yere çekemezsin" ifadeleriyle net bir dille uyardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalar
12.09.2020 20:48
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macron'a: Macron senin süren zaten az kaldı, gidicisin
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda önemli açıklamalar
- Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 Eylül koronavirüs verileri açıkladı!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '12 Eylül' paylaşımı: "Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık"
- Ankara Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya kum fırtınası ile ilgili son durumu A Haber'de anlattı
- Kum fırtınası sırasında ne yapmak gerekir?
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 40. yılında vesayet odaklarına net mesaj: Hiçbiri masum değildir
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 40. yılında vesayet odaklarına net mesaj: Hiçbiri masum değildir
- Ankara Polatlı'da meydana gelen kum fırtınasını Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya A Haber'e anlattı
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumunda önemli açıklamalar
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan küresel ekonomi tetikçilerine sert tepki: Sizin puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok
- Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Çamlıca’daki tüm antenler kaldıracak