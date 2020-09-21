Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası konuştu: Yeni stratejiler geliştiriyoruz

21.09.2020 19:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz" dedi.