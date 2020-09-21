Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni bir safhaya geçtik. Elde edilen tecrübeye ve katedilen mesafeye göre yeni stratejiler geliştiriyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası konuştu: Yeni stratejiler geliştiriyoruz
21.09.2020 19:46
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