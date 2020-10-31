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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu
31.10.2020 21:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir depremi sonrasında incelemeler için bölgeye gitti. İzmir'deki deprem bölgesine giderek 112 Koordinasyon Merkezi'nde bilgi alan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.


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