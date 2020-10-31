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Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesi İzmir'e geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesi İzmir'e geldi
31.10.2020 21:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ında eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise 112 Koordinasyon Merkezi oldu.


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