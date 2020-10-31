Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesi İzmir'e geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Başkan Erdoğan'a AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ında eşlik etti. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı ise 112 Koordinasyon Merkezi oldu.