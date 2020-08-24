Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kiritik Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada "Başta Giresun olmak üzere bazı illeri etkileyen affette hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Afet duyulduğu ilk andan itibaren devletimiz tüm kurumlarıyla halkımızın yanında yer almıştır. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Mükkeflerin borçlarına, tecil ve taksit imkanı getiriyoruz.Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun için yeni kararları duyurdu
24.08.2020 21:44
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