Haberler Video Haber Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek
08.04.2021 09:55
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar...
Ana Sayfa 01:15
Türkiye'de bir günde en yüksek...
Ana Sayfa 00:46
Çelik'ten CHP'li Faik...
Ana Sayfa 18:12
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:53
Son dakika askeri uçak düştü!...
Ana Sayfa 02:39
Beşiktaş'ta silahlı çatışma!...
Ana Sayfa 00:52
Konya'da uçak kazası! Gösteri...
Ana Sayfa 02:40
Konya uçak kazası! Türk...
Ana Sayfa 02:34
''Çiftçimize bu yıl 24 milyar...
Ana Sayfa 06:07
Başkan Erdoğan'dan grup...
Ana Sayfa 00:36
Miçotakis'i küçük düşüren...
Ana Sayfa
Manisa'da gelin işkencesinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek. Toplantıda 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığı Bangladeş'e devredilecek.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığının, Bangladeş'e devredileceği belirtildi.



"Dönüştürücü Bir Dünya İçin İşbirliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanının da katılacağı bildirildi.



BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELER
Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.



Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin de kabul edilmesi öngörülüyor.

Haber Videoları