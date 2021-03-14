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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de vatandaşın 'dur lütfen' çağrısına kayıtsız kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'de vatandaşın 'dur lütfen' çağrısına kayıtsız kalmadı
14.03.2021 17:06
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Üsküdar Çengelköy'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan bir vatandaşın 'dur lütfen' çağrısına kayıtsız kalmayarak makam aracını durdurdu ve o vatandaş ile bir süre sohbet etti.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımında sona yaklaşılan Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Üsküdar Çengelköy'e giden Başkan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir vatandaş, Başkan Erdoğan'ın makam arabasını görünce 'dur lütfen' diye seslendi. Erdoğan, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Gaziosmanpaşa Merkez Camii'ne geçerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan daha sonra Eyüpsultan Mezarlığındaki defin töreninin ardından yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

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