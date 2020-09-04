Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu Açılış Töreninde yaptığı konuşma sonrası dev projenin kurdelesini kesti. Erdoğan, daha sonra yolu kendi sürdüğü makam aracıyla test etti. Başkan Erdoğan konuşmasında "(Ankara-Niğde otoyolu) Hesaplamalara göre yılda bu otoyol sayesinde ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır." dedi. İşte test sürüşünden görüntüler…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti
04.09.2020 18:22
- Türkiye'nin en akıllı yolunun açılışında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu makam aracıyla test etti
- Başkan Erdoğan: Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır
- Başkan Erdoğan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışında konuştu: "1 milyar 628 milyon lira kazancı olacak"
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