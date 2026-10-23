İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon! 9 gözaltı
İstanbul'da iş yerleri ve araçlara yönelik kurşunlama ile kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 5 ilçede gerçekleşen 7 ayrı saldırıyla bağlantılı 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel