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İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon! 9 gözaltı

İstanbul'da Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon! 9 gözaltı

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İstanbul'da iş yerleri ve araçlara yönelik kurşunlama ile kundaklama eylemlerine karıştıkları belirlenen Çirkinler ve Casperlar suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 5 ilçede gerçekleşen 7 ayrı saldırıyla bağlantılı 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Dilek Demir
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel

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