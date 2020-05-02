Başkan Erdoğan'ın video konferansla aradığı şehit ailesi konuştu: Allah razı olsun bizi arayıp halimizi hatırımızı sordu

02.05.2020 18:38

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın anne ve babasıyla video konferans aracılığıyla görüştü ve ramazanlarını kutladı. Baba Necdet Yıldırım, "Bizi arayıp halimizi hatırımızı sordu. Teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için." dedi.