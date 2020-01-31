Başkan Erdoğan'ın o sözünden sonra alkış tufanı koptu! 31.01.2020 12:51

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Senegal ziyaretinde Müslümanların yaşadığı zulmü anlattığı anısı sonrası sarf ettiği "Zalimler için yaşasın cehennem" sözünün ardından salonda alkış tufanı koptu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Buradaki konuşmasında yakın zamanda gerçekleştirdiği Senegal ziyaretinde gördüklerini anlatan Erdoğan, oradaki Gorée Adası'ndan bahsetti. Adanın Köle Adası olarak da adlandırıldığını dile getiren Erdoğan, "Oraya müslümanları zincirlerler. Ardından da zincire bağlı olarak Amerika'ya gönderirlerdi. Bunu yapanlar, hesabını ödediler mi? Hayır. Bunlar böyle hain. Onun için diyoruz ki: Zalimler için yaşasın cehennem" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri sonrası salon uzun süre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüz yılın projesi" olarak duyurduğu Ortadoğu Barış Planı'na tepki gösteren Erdoğan, ABD ve İsrail hakkında sert sözler sarf etti. İsrail'in işgalci bir terör devleti olduğunu belirten Erdoğan, Ortadoğu Barış Planı'na destek olan Arap ülkelerine tepki gösterdi ve, "Kudüs davası hep ayakta kalacaktır" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halkaları ve daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler. İstediği kadar plan yapsınlar, Allah'ın yardımı ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniyye ile görüşmem olacak. Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hıristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hıristiyan değil mi? Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onlarında burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetini sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

Senegal'de Gorée Adası var. Oraya Köleler Adası da derler. Oraya Müslümanları zincirlerler. Ondan sonra da Müslümanları oradan kadırgalarla Amerika'ya gönderirler. Bunu yapanlar, bunun hesabını verdiler mi? Hayır. Ada orada duruyor, o hücreler de orada duruyor. Ben gezdim gördüm orayı. Bunlar böyle hain. Onun için biz diyoruz ki; zalimler için yaşasın cehennem.