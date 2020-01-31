CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımlarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi ziyaretinde işten çıkarılan çalışanlar tarafından protesto edildi. Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen işçilerle görüşmek istemeyen İmamoğlu yuhalandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de protesto edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığı öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı.
Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi.
İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.
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