Başkan Erdoğan'dan Hafter açıklaması: Moskova'dan kaçtı, Berlin'de otel odasında saklandı 31.01.2020 12:36

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Darbeci General Hafter'in yanında yer alan Arap ülkeleri utanmadan Türkiye'yi eleştiriyor. Libya'da meydanı darbecilere bırakmayacağız. Hafter, Moskova'dan kaçtı, Berlin'de otel odasında saklandı.'' açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan, ''Birçok ülke ücretli lejyoner Hafter ile birlikte yürütüyor. Meşru hükümet yerine bir darbecinin yanında yer alanlar demokrasiye ihanet ediyor. Darbeci General Hafter'in yanında yer alan Arap ülkeleri utanmadan Türkiye'yi eleştiriyor. Libya'da meydanı darbecilere bırakmayacağız. Hafter, Moskova'dan kaçtı, Berlin'de otel odasında saklandı.''