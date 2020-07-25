Başkan Erdoğan'ın 'Bu bizim Mete' diyerek selamladığı Mete Kuş tuğgeneralliğe terfi etti

25.07.2020 13:19

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi yerini korurken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay da general ve amiralliğe terfi etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın havadaki koruma ekibinin başında yer alan Hava Pilot Albay Mete Kuş ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaveri Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha tuğgeneralliğe terfi eden iki isim olarak dikkat çekti.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri ve Konya 3. Ana Jet Üssü'ndeki yapılanmasını deşifre ettiği için bir dönem görevinden de alınan Hava Pilot Albay Mete Kuş, Başkan Erdoğan'ın havadaki koruma ekibinin başında yer alıyor. Milliyet'in haberine göre Başkan Erdoğan'ın seyahatleri sırasında "Ana" uçağına kendi kullandığı ve ekibinde yer alan bir diğer F-16 ile korumalık yapan Pilot Albay Kuş, Dünya Pilotlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan tarafından kabul edilmişti. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın Ankara'dan İstanbul seyahatine F-16 ile eşlik eden Kuş'a, Erdoğan uçaktan el sallayarak selam vermiş ve yanındakilere "Bu bizim Mete" demişti.







15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın yaveri olan Piyade Albay Nurettin Hakan Büyükçulha Özel Kuvvetler kökenli. Büyükçulha, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'nda başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, Akar'ın yaveri olmuştu. Akar'ın bakanlığa geçmesiyle Büyükçulha da Akar'ın yanında görevini sürdürmeye devam etti.