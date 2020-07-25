CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen: Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor

25.07.2020 13:17

CHP 37. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı. Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı. Kurultayı A Haber canlı yayınında değerlendiren CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 nedeniyle yarı açık gösteri merkezi Bilkent Odeon'da yapılması kararlaştırılan kurultayda, hazırlıklar sabah saatlerine kadar sürdü.

Sahneye dev ekran kurulurken, tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Kurultayın sloganı "iktidar kurultayı" olarak belirlenirken, bu slogana uygun olarak merkezin farklı yerlerine "Barış için iktidar", "Özgürlük için iktidar", "Halk için iktidar", "Ezilenler için iktidar" gibi yazılar asıldı.

YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ

CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen, "Böyle bir ortamda kurultayın yapılması mümkün değil. Ortalık yangın yeri, salgın var. Hattı CHP'li bazı yöneticilerin 'Üniversite sınavları yapılmasın.' dedikleri bir dönemde, kadın kolları kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde yangından mal kaçırır gibi kurultay yapılıyor." dedi.

"CHP KURULTAYI BİR ÇADIR TİYATROSU GİBİ"

Mehmet Sevigen, "CHP kurultayı bir çadır tiyatrosu gibi, coşku yok. Yangından mal kaçırır gibi bir CHP kurultayı yapılıyor. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır iktidar olamıyor. Milyonlarca CHP'li artık küskün ve üzgün. Halkı katmadığınız kurultayın başarılı olması mümkün değil. CHP duygusal olarak bölündü ve artık fiziksel olarak da bölünebilir." ifadelerini kullandı.