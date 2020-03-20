Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı! Sesli mesaj yayınladı... 20.03.2020 23:57

Başkan Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Buradan tüm vatandaşlarıma şu sesli mesajı iletmek istiyorum:" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.