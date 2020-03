İtalya'da görev yapan Türk doktordan korkutan açıklama: Bugün 13 bin yeni vaka kaydedildi! 20.03.2020 22:56

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs en çok İtalya’yı etkiledi. Roma’da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, İtalya’nın son durumu hakkında bilgi verirken koronavirüsün tehlikesi hakkında da uyarılarda bulundu. Gualano, İtalya’da bugün 13 bin yeni vakanın görüldüğünü söyleyerek, “Bu virüsle ilgili asıl bilmemiz gereken şu: Bu hastalığın tedavisi yok. Aşısı yok. Hastalığa yakalanan her birey ölecek diye bir durum da yok. Bizim yapacağımız şey hastalığı almamak için elimizden gelen her şeyi yapmak” dedi. A Haber canlı yayınına katılan Gualano'nun çarpıcı açıklamaları haberimizde...

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 37 bin 860'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının ise 47 bin 21 olduğunu açıkladı.



Borrelli, dün 4 bin 440 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 689 artışla 5 bin 129'a ulaştığını duyurdu. Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının düne göre 627 kişi daha arttığını ve sayının 4 bin 32'ye yükseldiğini belirtti.

Borrelli'nin bugün için açıkladığı 627 ölüm, İtalya'da 4 haftadır devam eden koronavirüs salgınında bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

İTALYA'DA GÖREV YAPAN TÜRK DOKTORDAN KORKUTAN AÇIKLAMA

Roma'da görev yapan Türk doktor Dr. Mehtap Pasin Gualano, A Haber canlı yayınında İtalya'daki durumun vahametiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Gualano, bugün 13 bin yeni vakanın kaydedildiğini bildirerek, "Bu hastalığın tedavisi yok. Aşısı yok. Hastalığa yakalanan her birey ölecek diye bir durum da yok." ifadelerini kullandı.

Gualano'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü haberler yine çok kötü. 13 bin yeni vaka kaydedildi bugün. Hayatını kaybedenler ve yeni vaka kadar iyileşme sayısında da artış var. 300 civarında çocuk hastamız bulunmakta. Çocuklar bu virüsü çok hafif geçiriyorlar ama onlar ailelerine bulaştırıyorlar. Hiçbir belirti vermeden hastalığı bulaştırabilecek bireylerin sayısı çok yüksek. Çünkü her bireyin virüse verdiği tepki farklı. Ağır hastalar ilk 5 gün içerisinde bulaşıyor. Bu virüsle ilgili asıl bilmemiz gereken şu: Bu hastalığın tedavisi yok. Aşısı yok. Hastalığa yakalanan her birey ölecek diye bir durum da yok. Bizim yapacağımız şey hastalığı almamak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Bilinçsiz bir şekilde sokağa çıkmamak, etrafımızdaki kişilerle 1 metreden de fazla mesafe bırakmak çok önemli. Roma'da bugün yeni bir bildiri yayınlandı. Hapşırarak ve öksürerek 2 metreye kadar virüsü bulaştırmak mümkün. Bu kadar kolay alınabilecek bir hastalık için önlem almamaya anlam veremiyorum"