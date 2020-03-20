ABD Başkanı Trump 'koronavirüs' sorusu soran NBC muhabirini fırçaladı

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. ABD'de basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, "Korona nedeniyle yaklaşık 200 ölü, 14.000 hasta var, korku içerisinde olan Amerikalılara ne söylemek istersin?" sorusu üzerine NBC muhabirine sert tepki gösterdi. Trump, “Senin berbat bir muhabir olduğunu söylerim.” diyerek cevap verdi.
ABD Başkanı Trump 'koronavirüs' sorusu soran NBC muhabirini fırçaladı20.03.2020 23:48
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