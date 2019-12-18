Başkan Erdoğan'dan Simit Sarayı sorusuna yanıt: Bunu duyduğum anda... |Video 18.12.2019 14:47

İsviçre ziyaretini takip eden medya mensuplarına mülakat veren Başkan Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'na ortak olacağı iddiaları ile ilgili olarak, "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

SORU: Kamuoyundaki bir tartışma da Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı almak için Rekabet Kurumu'na başvurması. Buna yönelik eleştirilere yaklaşımınız nedir?

Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, "Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz" dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası'nın girişim sermayesi şirketi... O tablo şu anda bu seyirde.

SORU: Sizin tasvip etmediğiniz bir şey mi?

Hayır. Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal değil uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek.

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