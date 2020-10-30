Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Mesut Yılmaz'ın ölümü ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan 'Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yapımı süren Taksim Camisi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cami inşaatını gezen Erdoğan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ben sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabi henüz ne zaman defnedilecek onun kararı verilmemişti ben görüştüğümde.

İki yer üzerinde durduklarını söylediler. Bir Marmara İlahiyat bir diğeri de Çamlıca Camii üzerinde duruyoruz dediler, kararı kesin vermediklerini söylediler.

Gerek Başbakan olarak, gerek Dışişleri Bakanı olarak, gerek Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevler icra etmiş olan bir devlet adamı.

Tabi hemşerim, bundan dolayı da bir hukukumuz var. Ve sağ olsun tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süre içerisinde katılma erdemini göstermişti.

Ve bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Ve ben tüm ailesine, başta eşi olmak üzere başsağlığı diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.