Başkan Erdoğan'dan Merkel'e net mesaj: ''AB daha fazla adım atmalı''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.Başkan Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin AB sürecindeki son aşamayı Almanya Başbakanı Merkel ile değerlendirdi. Bu kapsamda AB'nin bundan sonraki süreçte daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



İKİ LİDERİN GÜNDEMİ

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama da iki liderin gündemindeydi.









AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Başkan Erdoğan bir kez daha Türkiye'nin AB sürecindeki son aşamayı Almanya Başbakanı Merkel ile değerlendirdi. Bu kapsamda AB'nin bundan sonraki süreçte daha fazla adım atması gerektiğinin altını çizdi.



