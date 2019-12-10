Başkan Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi: Bu duruş çok asil bir duruş 10.12.2019 01:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki annelere ilişkin "Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı Binası önünde evlat nöbetindeki ailelerle ilgili soruya da yanıt verdi. Erdoğan, evlat nöbetindeki annelerle ilgili soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin. Şimdi ili terk ettiniz, niye terk ettiniz kaçacak delik arıyorsunuz. Bunlar da inlere girecekler.





İki gün sonra 100 gün olacak. Temennim odur ki inşallah çok daha fazla ilerlemeden burada geri sayım başlar. İnşallah anneler yavrularına kavuşurlar. Biz de elimizden ne geliyorsa her türlü tedbiri alıyoruz, adımları da atıyoruz."