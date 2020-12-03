Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bu millet seni affetmeyecek

Başkan Erdoğan, CHP'li vekilin Türk Ordusuna hakaret skandalına ilişkin "Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Tank Paleti Fabrikası'yla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan ekmek çıkmaz, boşuna konuşma." dedi.