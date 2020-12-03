Başkan Erdoğan CHP'li Ali Mahir Başarır'a şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü” programında konuştu. Askerimiz hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın şehit cenazesindeki fotoğrafını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 86. yıl dönümü programında konuştu. TSK hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Başarır'ın 2019 yılında bir şehit cenazesinde çekilen fotoğrafını hatırlattı.





"CENAZE NAMAZINDA BİLE PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITIYOR"

Bu fotoğraf üzerinden CHP'li vekile yüklenen Erdoğan, "Gördünüz, cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken pişmiş kelle gibi sırıtıyor" dedi.







"BU MİLLETİN DEĞERLERİ, KUTSALLARI VAR"

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Yahu bu milletin değerleri, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. İnanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar" ifadesini kullandı.







"BU MİLLET SENİ AFFETMEZ"

Konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal senin vekilin benim askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir cümle çıkmayacak. Bu millet seni affetmez. Biz Mehmetçiğimizi size yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Bunların cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman milletin şanına yakışır asker olmadılar" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir televizyon programında Tank Palet Fabrikası üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" ifadelerini kullanmıştı. Başarır konuyla ilgili olarak iktidarın tepkisini çekerken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Başarır hakkında soruşturma başlatılmıştı.

