Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen ne yaparsan yap Kanal İstanbul'u yapacağız |Video 21.12.2019 15:56

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler. Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. İhracatta hak ettiğimiz yerin gerisinde olduğumuz gerçektir. Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. Bir defa devletin en olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum.



KILIÇDAROĞLU'NA KANAL İSTANBUL CEVABI

Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında. Önümüzdeki haftalarda ihale yapmayı planlıyoruz. Kanal İstanbul'un bir çok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.