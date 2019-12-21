Müge Anlı bir vahşi cinayeti daha çözdü! Cinayetin detayları tüyler ürpertti 21.12.2019 15:23

ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Elbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Zeynep Hanımın çevresine "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı." açıklamalarını yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalardan sonra Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişiyi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlılardan cinayet itirafı geldi. Mehmet Muharrem Elbay olayında günler sonra flaş bir gelişme yaşandı. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın asitle yakıldığı ve parçalarının ayrı ayrı yerlere gömüldüğü ortaya çıktı.

Kendisinden yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın programında işlenen konunun perde arkasını Müge Anlı ortaya çıkartmış ve konu ile ilgili ayrıntılar geldikçe izleyiciler şoka uğramıştı. Cahit ve Zeynep Ergül cinayeti itiraf etmese de olayı kabul etmese de Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti gördüğünü ve detaylarını bildiğini itiraf etti. Peki; Mehmet Muharrem Elbay nasıl öldürüldü?

MEHMET MUHARREM ELBAY'A NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Zeynep Ergül'ün açıklamaları ardından yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay için cinayet soruşturması başlatılmıştı. Mehmet Muharrem Elbay olayında günler sonra flaş bir gelişme yaşandı. Zeynep Ergül'ün eski eşi cinayeti itiraf etti. Cani bir şekilde öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın asitle yakıldığı ve parçalarının ayrı ayrı yerlere gömüldüğü ortaya çıktı.

Mehmet Muharrem Elbay en yakın arkadaşı tarafından öldürüldü

Gaziantep'te ailesiyle yaşayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybıyla ilgili yakınlarının şüphelendiği isim, beraber bağ yeri aldıkları Cahit Ergül'dü. Ergül'le anlaşmazlık yaşayan Mehmet M. Elbay'ın tam da bu dönemde Cahit Ergül'den şikayetçi olduğu da öğrenilmişti. İki ortağın bağ ve ev konusunda anlaşmazlık yaşamasıyla tek şüpheli isim, yakın arkadaşı olan Cahit Ergül'dü. Fakat aradan geçen üç yıla rağmen Mehmet Elbay'ın akıbeti bir türlü çözülememişti. Ta ki beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelene kadar.

Her şey kız kardeşinin canlı yayına gelmesiyle başladı!

Müge Anlı'ya kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının yeniden gündeme gelmesine sebep oldu. Kızının evini beğenmediği için terk ettiğini söyleyen Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Gerçeğin ortaya çıkması ardından hem Zeynep Ergül hem de Cahit Ergül ile ilgili şaşırtıcı iddialar ortaya attı ve şüpheler gittikçe çoğaldı.

Abisi Cahit Ergül'ün eski kocası Ercan'ı bıçakladığını söyleyen Zeynep Ergül, çevresine anlattığı Mehmet Muharrem Elbay'ın kuyuya atıldı iddiasını yalanladı ve "Ben öyle bir şey bilmiyorum" dedi. Zeynep Hanım'ın bu çelişkili açıklamaları, birine gözdağı vermek için programa katıldığı yorumlarına sebep oldu. Zeynep Hanım'ın çevresindekilere ve cezaevinde olan eşini ziyarete gittiğinde "Eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak oradan su çıkmadı. Ben, eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü kuyuya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği iddia edildi.

Canlı yayında gözaltına alındı!

Geçen hafta Müge Anlı'nın yayınındaki bıçaklama iddiasını ihbar kabul eden Jandarma ekipleri Zeynep Ergül'ü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Ergül, karakolda da ifadesini değiştirmedi. Fakat ifadesini değiştiren kişi Zeynep Ergül'ün eski eşi oldu ve cinayeti Cahit Ergül'ün işlediğini, Zeynep Ergül'ün de dediği gibi cesedi de asitle yok ettiklerini anlattı.

Müge Anlı'nın Zeynep Hanım'ın kocasının evin bahçesinde kenevir ektiğini ve uyuşturucu temininde bulunduğunu açıklaması ardından Zeynep Ergül verdiği yanıtla sosyal medya konu olmuştu. Zeynep Hanım; eşinin bahçeye kenevir ektiğini bilmediğini onları marul sandığını söylemişti.