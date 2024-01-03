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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 17:23 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 17:27

Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2024



Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İran'da patlama anı kamerada!

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