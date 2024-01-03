Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2024
Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.
Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.