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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 16:54

İran'da patlama anı kamerada! Olay yerinden ilk görüntü!

İran’ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi. İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. İşte patlama anına dair olay yerinden gelen ilk video.

Son dakika haberi! İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında iki patlama meydana geldiği bildirildi. İran resmi makamlarından yapılan açıklamada saldırının terör saldırısı olduğunu bildirdi. İran devlet televizyonu olayda 170 kişinin yaralandığını belirtirken en az 73 kişinin öldüğü bildirildi. Dün Lübnan'da Hamas'a gerçekleştirilen saldırı sonrası İran'daki patlamaların arkasında Mossad'ın olabileceği ihtimal üzerinde duruluyor. İran'da haber ajansları saldırının birden fazla şekilde yapılmış olabileceğine dair ihtimaller olduğunu yazdı. Ajanslar olayın intihar saldırısı olabileceğini değerlendirirken bir başka iddiaya göre ise patlayıcılar uzaktan kumanda ile etkin hale getirildi.

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