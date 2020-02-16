Başkan Erdoğan Hz. Muhammed'in (SAV) Uhud'da yaptığı duayı okudu 16.02.2020 05:22

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasını Hz. Muhammed'in (SAV) Uhud'da yaptığı dua ile tamamladı. Salonda bulunan partililer Başkan Erdoğan'ın okuduğu duaya hep bir ağızdan 'amin' dediler. İşte o anlar...