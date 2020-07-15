Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar: Güçleri yetseydi tüm yöneticileri katledeceklerdi

15.07.2020 12:56

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz törenleri kapsamında TBMM'ye geldi. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında "Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz." açıklamasında bulundu. "15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir." diyen Erdoğan, "Arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır." dedi.

Gazi Meclis'te konuşma yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Meclis'i hedef almaları rastgele bir tercih değildi.

Şehadete koşan şehitlerimize de şahsım milletim adına özellikle şükranlarımızı iletiyoruz. 1000 yıldır her karışını şehit topraklarıyla suladığımız vatanımız için mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum.





Bu meclis masa başında değil, savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir meclistir. Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de, tepesine bombalar yağdırılırken de azimle hizmeti sürdürmüş meclistir. Bu meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle yoğurulmuş bir meclistir.

"NE YAPTIKLARINI GAYET İYİ BİLİYORLARDI"

Dünyada gazi ünvanını bu kadar hak eden başka Meclis bilmiyorum. Meclis binamıza bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı.

Bu meclis tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir cihan devletinden genç bir cumhuriyet çıkartarak milletimizin ayağına takılmak istenen prangayı kırıp atan meclistir. Dünyada gazi ünvanını bu kadar hakeden ve hakkıyla taşıyan başka bir meclis bilmiyorum. Gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de bilmiyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olduğum için hamdediyorum.





Meclis binamıza bomba yağdıran darbeciler ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlardı. O tetiklere tahammüden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardır. Güçleri yetseydi bu Meclis'i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerine emin olunuz.

Güçleri yetseydi seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Yüce Meclis o gece görev yaparak darbecilerin bozgununu hızlandırmıştır.

"MALAZGİRT'TE NE OLMUŞSA 15 TEMMUZ'DA O OLMUŞTUR"

15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'te ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Niğbolu'da, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa, 15 Temmuz'da o olmuştur. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, itibarsızlaştırmaya çalışıyorsa bilin ki amacı bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözden kaçırmaktır. Sergilediğimiz her duruş dalga dalga geniş coğrafyaya yayılmaktadır. Çok daha kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz.





Dünyadaki değişim sürecini başarıyla yürütmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir gücün demokrasimizin ayaklarına yeni prangalar vurmasına göz yumamayız. Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan dünya düzeninde hak ettiğimiz yeri almalıyız.

Etnik, dini ve mezhebi farklılar üzerinden milletimizin parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bundan sonra da aynı samimiyetle mücadelemizi sürdüreceğiz.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE TÖREN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bırakıp dua etti.





Erdoğan'a gaziler ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZİ MECLİS'TE

Başkan Erdoğan daha sonra TBMM'ye geldi. 15 Temmuz gecesi bombanın düştüğü yere çiçek bırak Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazi Meclis'te düzenlenen törene katılıyor. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da katılıyor.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '15 Temmuz gecesi işbirlikçi çetenin hedeflerinden birisi bu Gazi Meclis olmuştur. Bu milli merkez düşürülürse işlerinin kolay olacağını düşündü. Gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi şereflice savunmuşlardır. Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Milletimiz hayırla yad edecektir' dedi.





TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle;

Türkiye'ye yönelik en kanlı teşebbüslerden biri olan milletimizin kararlılığı ve cumhurbaşkanımızın liderliğiyle mağlup edilen 15 temmuz işgal girişiminin 4'üncü yıl dönümünde hain çetenin hedef alındığı Gazi Meclis'te bir aradayız. Evvela ifade etmeliyim ki biz bir matem töreni için burada değiliz. Burada bir araya gelişimizin manası, 15 Temmuz'a geçit vermeyen kararlılığın hala diri olduğunu ilan etmektir.

Arkamda gördüğünüz anıt, kökü dışarda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanlarımızın anısına dikilmiştir. 100'üncü yılını iftiharla kutladığımız Yüce Meclis, bir milli merkezdir. İkincisi 15 temmuz gecesi ortaya çıkan ihanet çetesinin ana hedeflerinden birisi de Yüce Meclis olmuştur. Hainin hesabı tutmadı. O gece bu Yüce Meclis'te, az ileride millet direnirken, emniyet genel müdürlüğünün önünde hainlere geçit vermezken gazi Meclis'in şerefli mensupları milli iradeyi kahramanca savunmuşlardır.

Milletle el ele direnen başta dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman olmak üzere bütün milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Son Başbakanımız sayın Binali Yıldırım'ı da şükranla anıyorum.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.