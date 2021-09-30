Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan 'Fahiş fiyat' açıklaması! Zircir marketlere ve fırsatçılara mesajı verdi: Cezai müeyyideler gelecek

Başkan Erdoğan'dan 'Fahiş fiyat' açıklaması! Zircir marketlere ve fırsatçılara mesajı verdi: Cezai müeyyideler gelecek

Başkan Erdoğan'dan 'Fahiş fiyat' açıklaması! Zircir marketlere ve fırsatçılara mesajı verdi: Cezai müeyyideler gelecek
30.09.2021 13:34
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.'' dedi.


Fahiş fiyat sorununda yalnızca zincir marketler mi sorumlu yoksa bunda üretim maliyetlerinin artmasını da etkisi var mı?

Şu anda Zincir Market dediğimiz bu güçlü marketler bu işin ağırlığını oluşturuyor. Bunların bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek. Böyle bir durum söz konusu. Biz kendilerinden hassasiyet bekliyoruz. Ticaret Bakanlığımız da denetimlerini sıklaştırarak sürdürüyor. Bunu da devam ettireceğiz. Tarladan manava ve markete kadar bu süreci çok daha ciddi bir şekilde denetleyeceğiz.

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