Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nda çıkan anız yangınlarıyla ilgili bölgede provokasyona soyunan DEM Partililere sert tepki gösteren Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama bunun adı siyasi nebbaşlıktır." dedi. Erdoğan, Portekiz maçından sonra TBMM'de görev alan eski ve sabıkalı DEM'li milletvekili Ferhat Encü'nün "yaşasın Portekiz" mesajını sosyal medya hesabından paylaşmasını, "Bu zihniyete mensup kansızların milletin sinir uçlarıyla oynama girişimleri asla masum değildir." dedi. Erdoğan, bugün Çekya karşısında kader maçına çıkacak A Milli Takım'a başarılar diledi