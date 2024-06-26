SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024, 12:54 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024, 12:54

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması!

9. Yargı Paketi hakkında AK Parti'nin çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi. Öte yandan Bakan Tunç, "Etki ajanlığı" konusuna da değindi. İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir." dedi.

ETKİ AJANLIĞI KONUSU

"Etki ajanlığı" tartışmalarına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz Tunç, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Kamuoyuna yansıyan çalışmanın, farklı aktarıldığını kaydeden Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme... 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela; kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor!

"TARAFSIZ VE BAĞIMSIZ YARGININ KARARINI BEKLEMEK GEREKİR"

Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Tunç, bağımsız ve tarafsız yargının soruşturmayı tamamladığını ve kovuşturma aşamasına geçildiğini ifade etti.

Konunun yargıda devam ettiğini vurgulayan Tunç, "Bunu hiçbir tarafa, o tarafa bu tarafa çekmemek lazım. Bundan siyasi sonuç çıkarmak için birtakım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan A Millilere tam destek!
26.06.2024Çarşamba
Müge Anlı'da şoke eden konuk! Tostunu yedi! Polisi arayıp stüdyodan kaçtı!
26.06.2024Çarşamba
Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürüldü! İlk görüntüler!
26.06.2024Çarşamba
Edremit'te silahlı kavga:1 ölü
26.06.2024Çarşamba
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç trafikte öldürüldü!
26.06.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem! 00:48
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem!
26.06.2024Çarşamba
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi 03:28
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
26.06.2024Çarşamba
Zehir tacirlerine İspanya’da ARGAY darbesi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi 01:23
Zehir tacirlerine İspanya'da ARGAY darbesi!
26.06.2024Çarşamba
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek! 01:52
Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
26.06.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA