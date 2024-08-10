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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris'e gelince para çok...
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Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris'e gelince para çok...

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024, 18:03   |   Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024, 18:02

Her fırsatta ‘israftan’ dem vurup rant elde etmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Paris'te şatafatın ve israfın dibine vurdu. CHP'li belediyelerin müsrifliğine, Çukurova Havalimanı'nın açılışında çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken halkın parasını har vurup harman savuran müsriflerdir.SGK'ya borç ödemeye millete hizmet etmeye gelince kasada para yok. Paris'te keyif çatlamaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de milletime bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

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