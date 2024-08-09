Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı binada kontrollü yıkım kamerada!

Pendik'te İETT otobüsünün bir kuaför dükkanına girmesi sonucu hasar gören 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına ekipler tarafından başlandı.



İstanbul Pendik İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak dükkana girmiş ve 4 katlı bir apartmana da zarar vermişti. 54 kişinin yaşadığı binanın yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları sırasında olayın yaşandığı bina çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri, Zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasar alan binanın iş makineleri tarafından güvenli bir şekilde yıkımına başlandı.