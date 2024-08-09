SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı binada kontrollü yıkım kamerada!
Haberler Haber Videoları

Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı 4 katlı binada kontrollü yıkım kamerada!

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:50   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 16:51

Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır hasar gören 4 katlı binanın yıkım çalışmaları başladı.

Pendik'te İETT otobüsünün bir kuaför dükkanına girmesi sonucu hasar gören 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına ekipler tarafından başlandı.

İstanbul Pendik İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün bir İETT otobüsü kontrolden çıkarak dükkana girmiş ve 4 katlı bir apartmana da zarar vermişti. 54 kişinin yaşadığı binanın yıkım işlemleri başladı. Yıkım çalışmaları sırasında olayın yaşandığı bina çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri, Zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasar alan binanın iş makineleri tarafından güvenli bir şekilde yıkımına başlandı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic kabul etti
09.08.2024Cuma
PKK üniversite öğrencilerini nasıl kandırdı? Yöntemleri deşifre oldu! Finans ağı: Ronak
09.08.2024Cuma
SON DAKİKA HABER: İNSTAGRAM ne zaman düzelecek? İnstagram erişime açılacak mı? | Bakan Uraloğlu: ''Anında erişime açılabilecek durumda''
09.08.2024Cuma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda A Haber'in sorularını yanıtladı!
09.08.2024Cuma
Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBB'nin Paris 'party'sinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?
09.08.2024Cuma
Bunlar da Var
POLATLI’DA YOLCU OTOBÜSÜ KAZASI: 9 ölü, 26 yaralı | Ölüme yolculuk böyle başladı! Otogardan çıkış anı görüntüsü kamerada! 00:53
Polatlı'da feci kaza: 9 ölü, 26 yaralı | Ölüme yolculuk böyle başladı!
09.08.2024Cuma
Ankara’da kaza yapan otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı 02:25
Otobüsün son görüntüsü ortaya çıktı
09.08.2024Cuma
Ankara Polatlı’da otobüs kazası! Görgü tanığı anlattı: Kornaya bastık ama duymadı 00:46
Kornaya bastık ama duymadı
09.08.2024Cuma
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var 03:56
Ankara'da feci kaza!
09.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA