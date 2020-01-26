Elazığ depreminde aramalara katılan itfaiye eri o anları anlaşırken gözyaşlarını tutamadı! 26.01.2020 15:00

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem Türkiye’yi derinden sarstı. Yurdun dört bir yanından gelen yardım ekipleri arama kurtarma çalışmalarında canla başla çalıştı. UMKE görevlisinin telefonla konuşarak kurtarılmasına yardım ettiği Azize Çelik’in annesi Sakine Düşmez’in cansız bedenine ulaşıldı. O anları anlatan itfaiye eri ise gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye eri, “Urfa'dan evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, çünkü buradaki kardeşlerimiz muhtaçlardı. Allah yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı binada enkaz altında kalan son kişi olarak değerlendirilen Sakine Düşmez de depremden 39 saat sonra çıkartıldı. UMKE görevlisinin telefonla konuşup kurtardığı Azize Çelik'in annesi olduğu öğrenilen Sakine Düşmez, ekiplerin titiz çalışması sonucu enkazın altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaşlı kadını göçüğün altından çıkartan ekipte yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan kişiyi de çıkarttıklarını dile getirdi. Yaşanan depremi ve sonrasındaki kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri, gözyaşlarına hakim olamadı.

İtfaiye eri, gözyaşları içinde ''Urfa'dan evimizi barkımızı bırakıp buralara geldik. Çoluk çocuğumuzu bıraktık, çünkü buradaki kardeşlerimiz muhtaçlardı. Allah yardımcıları olsun'' dedi.

Sakine Düşmez'in de 5 katlı Aykent Apartmanı'nın enkazının altından çıkartılmasıyla birlikte Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken iki binaya ait enkazları kaldırma çalışmalarına iş makineleriyle devam edileceği belirtildi.