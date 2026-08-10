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Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 18:26
Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 18:27
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın San Jose del Palmar kenti olan 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
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