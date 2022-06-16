Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

Son dakika haberine göre, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat geçenlerde yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışıp onları iş dünyasının dışında tutmak istediğimizi iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakar genç kadınlara seslenmesi yok mu? Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü elinden almak için AYM önünde nöbet tutan birine düşen ahkam kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır." dedi. Başkan Erdoğan enflasyonla mücadele mesajı da verdi.