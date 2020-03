Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar 11.03.2020 15:34

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP kasıtlı bir şekilde kutuplaştırmayı derinleştirerek çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Bölücü terör örgütünün güdümünde parti ile kurduğu ittifakı artık gizlemeyen CHP, İstiklal Marşı'na katılmayı kesti." dedi.

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin geldiği seviyenin mimarı olan AK Parti, geleceğin partisi olduğunu ispatlıyor. Cuhmur İttifakı olarak kazandırdığımız yeni yönetim sistemi daha güçlü şekilde oturuyor, güçleniyor. Karşımızdakilerin tutumu, ülkemizin AK Parti'ye daha uzun yıllar ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

Suriye meselesinin başka boyutu üzerinde durmak istiyorum. Sırf AK Parti'ye ve şahsıma düşmanlığı nedeniyle politikalarımızın karşısında olan bir kesim var. Ülkemizin en hayati mücadelelerinde düşmanlarımızı sevindirmekten vazgeçmiyor.





CHP'YE TEPKİ

Başta CHP geliyor. Bölücü örgüt ile işbirliğini gizlemeyen CHP, toplantılarda İstiklal Marşı'nı okumayarak görevini yerine getirmeye başlamıştır. CHP, kasıtlı bir şekilde kutuplaşmayı derinleştirerek, kışkırtarak çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Meclis kürsüsünü de bu sinsi ve kirli oyuna alet etmekten çekinmiyorlar. Verdiğimiz cevaplar, sahnelenen tezgahı görmediğimiz anlamına gelmiyor.

Tek bir kare, tek bir kelime, tek bir an üzerinden gerçekle ilgisiz sloganlar üretenleri biraz üzüntü, biraz acımayla seyrediyoruz. Bunların çoğu 17 yıldır AK Parti'nin ve bizim yıkılmamızı bekleyerek ihtiyarlığa ulaştılar. Onlar kalpleri kazanmak yerine kinlerini köpürttükleri için nefret bataklığına çırpınıp duruyorlar. Eski Türkiye ile bugünü karşılaştırma imkanına sahip olanlar günümüz Türkiyesinin anlamını çok daha iyi biliyor. Bizim de her fırsatta 2002 Türkiye ile 2020 Türkiyesinin karşılaştırma sebebimiz budur.





TEŞKİLATLARA UYARI: KANAAT ÖNDERLERİNİ BULUN

Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, karalama ve korkutma üzerine kurulu eski siyaset yöntemlerine de karnı toktur. Herkes bu kumpanyayı seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Yeni diye ortaya sürülen her yeni oluşum bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayanın davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkûmdur. Bunlar zerre bizi ilgilendirmiyor. Kongre sürecimizi önemli bir dönem olarak görüyoruz. Yeni kadrolarla, yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Tüm teşkilatlarıma sesleniyorum; lütfen kadrolarımızı oluştururken kanaat önderlerini bulacaksınız. Aynı heyetlerle aynı ekiplerle yürümeye mecbur değiliz, mahkum da değiliz. Dinamik bir yapıyla yola yürümeye mecburuz. Bunun için de arayışların ideal olması lazım. Halkımız, AK Parti eski Türkiye'nin partisi değil. Sürekli hücrelerini yenileyen bir parti. Geleceğe ufku olan bir parti.

AFETLERLE MÜCADELE

Türkiye'nin önemli ama çok önemli gündem konuları var. Bunların arasında asla ihmal etmememiz gereken konulardan birisi de tabii afetlerdir. Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından Van'da yeni bir felakete maruz kaldık. Ülkemizin gerçekten sorunlu bir yapı stokuna sahip olduğunu biliyoruz. Bunun için kentsel dönüşüm projelerine ehemmiyet veriyoruz. Bugün bizim küçük çıkar hesaplarıyla yıkmaktan veya güçlendirmekten imtina ettiği her yapıyı depremin yerle bir edeceği açıktır.





Son bir asırda 80 bin vatandaşını kaybetmiş bir ülke olarak rehavete kapılma hakkına sahip değiliz. Kentsel dönüşümde devlet taraflardan birisidir. Belediyelerden vatandaşlara kadar sürecin tüm tarafları bu yükü paylaşmadan arzu ettiğimiz hızda bir dönüşümü gerçekleştiremeyiz. 3 katlı binayı yıkıp sadece 4 katlı bir bina yapacaksak, hem belediyenin hem mal sahiplerinin ellerini taşın altına koyması şarttır.

SEÇİMLERE KADAR İCRAAT UYARISI

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi 2023'te, belediye başkanlığı seçimi de 2024'te yapılacaktır. Önümüzde 2-3 yıllık vaktimiz var. Zaman su gibi akıp gidiyor. Türkiye artık küresel ve bölgesel her meselenin merkezindeki ülkedir. Krizin biri bitmeden diğerinin başladığı dünyada bu gündemimizi yoğunlaştırıyor. En çok dikkat etmemiz gereken mesele hedefimizden kopmamaktadır. Bir taraftan sınırötesi operasyonları yönetirken, diğer taraftan hizmet götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Siyasi ve diplomatik yolları yürütürken, ekonomik adımları atacağız. Her bir bakanlığımız ve kurumumuz verdiğimiz sözleri yerine getirecektir. Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine, diğerini geriye itmesine izin veremeyiz. İçeride ve dışarıda hangi fitne fesatla karşılaşırsak karşılaşalım bu perspektifi asla kaybetmeyeceğiz.

YENİ KURULAN PARTİLERE GÖNDERME

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti'ye olan ihtiyacı teyit ediyor onun ötesinde bir işe yaramıyor. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizim önümüzde 2023, 2053, 2071 vizyonlarımız var. Yeni kadrolar , yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

YALOVA ZİMMET SORUŞTURMASI

Bizi milletimize hizmetten uzaklaştırmaya, kısır tartışmalara çekmek isteyenlere istediklerini vermeyeceğiz. Hiçbir iftira ve yalanı cevapsız bırakmayacağız. Bunlar gibi siyaseti yalana dönüştürmeyeceğiz. Tüm dava arkadaşlarımıza bu anlayışla hareket etmesini istiyorum. Dürüstlük bizim işimiz. Çöp, çukur, çamur bunların işi. En son Yalova işi. Ne oldu? Hak yerini buldu mu? Buldu. İşimizi iyi takip edersek, gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor