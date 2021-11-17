Başkan Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Artık somut adımlar atılması gerekiyor

Başkan Erdoğan, İspanya Başkanı Sanchez ile ticaret ve birçok alanda anlaşmaların imzalandığı bir tören düzenledi.



Törenin ardından basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir zirve takip mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık. Koronavirüsün olumsuz etkilerine rağmen ticaret hacmimiz daha şimdiden bir önceki enenin rakamlarını yakalamıştır. Bu durum 20 milyar dolarlık hedefimizi yakaladığımız anlamına gelmez. Bunu yakalayacağımıza inanıyorum.

İSPANYOL YATIRIMCILARA ÇAĞRI

600'den fazla İspanyol şirketin Türkiye'de yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz. İspanyol dostlarımıza Türkiye'ye yatırım çağrımızı tekrarlıyorum. Bu çağrımız şimdiden karşılık bulmuştur. İspanyol Bankası BBVA tarafından yapılan açıklamalar Türkiye'ye olan güvenin en somut göstergesidir.

Türkiye ve İspanya Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefikidir. İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır.

İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce örnek alınmasını temenni ediyorum. Savunma sanayii alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. İspanya ile uçak gemisini yaptık ve şu anda artık daha denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun bir de şimdi çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz.

AB'YE MESAJ

Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. AB'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır.

Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesinin zaruriyetini vurgulamak istiyorum.

BM Medeniyetler İttifakı projesinin mimarları olarak dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın işbirliğine önem atfediyoruz. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır.

Cenevre'de açılan ofisin başında görevlendirilen Türk büyükelçi girişime güç katacaktır. İttifakımızın İstanbul'da bölgesel ofis açması sürecini de hızlandıracağız.

"TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜSTÜNDE BÜYÜYOR"

İspanya Başbakanı Sanchez'in de açıklamaları şu şekilde;

Bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ederim. Ankara'da çok yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Dostum Erdoğan'ın da dediği gibi bu tür toplantıları üst düzeyde düzenlediğimiz az sayıda ülke var. Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkiler çok olumlu.

Ticari işbirliğimizin eski seviyelerine dönmesini istiyoruz. Türkiye ortalamanın üstünde büyüyor. Bu ileride de bu şekilde devam edecektir.

Birbirimizden turist alıyoruz, aynı zamanda İstanbul'daki Cervantes ve Madrid'deki Yunus Emre enstitülerimizle işbirliğimizi güçlendirdik.

İspanya ve Türkiye'nin ikili ilişkileri çok güzel bir olgunluk derecesine, olağanüstü bir dereceye ulaştı. Biz de devletler olarak bu dostluğu ilerlettik. Türkiye'de geçen ağustos ayında gerçekleşen orman yangınlarına destek gösterdik.

Pandeminin başında Türkiye bize çok güzel bir dayanışma örneği olarak bize Kovid-19'la mücadele kapsamında malzeme sağladı.

Türkiye'nin AB'nin bir parçası olmasını istiyoruz. Türkiye İspanya için sadece bir komşu değil, bir ortak. Türkiye'nin AB ile ilgili perspektifini destekliyoruz.

NATO kapsamındaki işbirliğimiz bizi güvenlik alanında bir ortak da kılıyor. NATO zirvesi 2022'de Madrid'de gerçekleşecek. Türkiye gibi değerli, önemli bir ortağın, müttefiğin toplantıda yer alması çok önemli.

SORU-CEVAP



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda ilk uçak gemimiz büyük ölçekli değil. Büyük ölçekliyi de bundan sonra yapacağız. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. İnşallah büyük bir uçak gemisini mevcut uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Bunları değerli arkadaşımla konuştuk, bu adımları atacağız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var; İHA, SİHA, Akıncı gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanımız da olacak.

(Koronavirüs aşısı) Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var, 70 milyon var. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız olan Turkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünyayla ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her türlü desteği vereceğiz.



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKILMASI

İktidarımız kadına şiddet noktasında çok ama çok hassastır. Maalesef bu dönemde bazı kadına şiddet noktasındaki uygulamalar bizi ... etmektedir. Bunların üzerine gerek emniyet teşkilatımız gerek Adalet Bakanlığımız olarak şiddetle gidiyoruz. Bu konuda gerekli olan her türlü adımları atıyoruz, atacağız. İstanbul Sözleşmesi konusuna gelince, İstanbul Sözleşmesi'ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü bu sözleşmeyle atılacak adımları zaten normal yasalarımızda, gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır. Kadının bu kutsiyetine asla leke gelmesine müsaade etmeyiz. Çünkü bizde aile kavramı çok hassastır. Aile kavramı üzerinde de önemsediğimiz bu durumu lekelemek suretiyle buna müsaade etmeyiz. İstanbul Sözleşmesi'ne de gerek yok dedik ve kaldırdık.

S-400 İDDİALARI

S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye-Rusya, detay açıklama yapmamak üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla bu tür açıklamalara girmiyoruz, kendi aramızdaki hassasiyetten dolayı.