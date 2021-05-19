Başkan Erdoğan'dan 84 Milyon'a Çağrı: 19.19'da Balkonlara

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız." açıklamasında bulundu. Erdoğan, "İsrail'in zulmü altında inleyen masumların feryatlarına kulak tıkayanlar aslında kendi felaketlerinin zeminini hazırlamaktadır." şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tepki çeken açıklamasına da yanıt veren Erdoğan, "Bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız." ifadelerini kullandı.