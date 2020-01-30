Başkan Erdoğan'dan 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nden önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına tepki gösterdi. Erdoğan, "Yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya! Bu bir işgal projesidir. Utanmadan diyorlar ki 'Filistin'e yeni haklar getiriyoruz'. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs satılık değildir, bu bir işgal planıdır." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan 5. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar30.01.2020 21:42
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