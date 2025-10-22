Başkan Erdoğan’a Umman semalarında F-16 eskortu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 11. Toplantısına başkanlık etti.

F-16'larla onur konvoyu

Katar temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Umman'ın başkenti Maskat'a geçti. Erdoğan'ın uçağı, ülke hava sahasına girdiği anda Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları tarafından eskort eşliğinde karşılandı. Bu jest, Umman protokolünde üst düzey devlet konuklarına gösterilen en yüksek onur derecelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Al-Alam Sarayı'nda resmi karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan, havalimanındaki törenin ardından Al-Alam Sarayı'na geçti. Ziyaret ka psamında iki ülke arasında ekonomik ve savunma iş birliği alanlarında yeni anlaşmaların ele alınması bekleniyor.

Resmi akşam yemeği ve dönüş

Erdoğan, Umman Sultanı'nın onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı'nın, temaslarını tamamlamasının ardından yarın Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.