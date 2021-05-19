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Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız

Başkan Erdoğan: Yakında FETÖ takımından bir ismi açıklayacağız
19.05.2021 20:52
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri kapsamında Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, ‘’Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız’’ dedi.


"YAKINDA FETÖ TAKIMINDAN DA BİRİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz şu an kandil, orayı da çökertmemiz lazım. Rastgele bir yönetim yok ne yaptığını bilen, attığı adımı bilen, bu olanlama ile yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bunu da sürdüreceğiz. Yakında FETÖ takımından da birini açıklayacağız. Şu Nurettin Sofi olayı geçsin, onun da açıklamasını yapacağız.

"PETROL, DOĞALGAZ MÜJDESİ ALIRSANIZ ŞAŞIRMAYIN"
Yakında petrol, doğalgaz müjdesi alırsanız şaşırmayın. Bizim Kıbrıs'tan vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor. Siz bu duruşu ortaya koymazsanız kimse sizi adam yerine koymaz. KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım.

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