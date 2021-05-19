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Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi: Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı

Başkan Erdoğan’dan Meral Akşener’e Netanyahu tepkisi: Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı
19.05.2021 20:37
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal bir açıklama yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetti. Başkan Erdoğan bu duruma sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var." ifadelerine yer verdi.


İYİ Parti Genel Başkanı skandal bir açıklama yaparak Başkan 'ı İsrail Başbakanı 'ya benzetti. Başkan Erdoğan bu duruma sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır.Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var." ifadelerine yer verdi.

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