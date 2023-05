2023 seçimlerine giderayak küresel tetikçilerin milli iradeyi hedef alan kirli algı operasyonları hız kazandı. İngiliz The Economist'in "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi kurtarın", "Kılıçdaroğlu'nu içtenlikle destekliyoruz" satırlarının yer aldığı küstah analizi sonrası uluslararası yayın yapan çok sayıda dergi ve gazete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ön plana çıkaran değerlendirmeleri arka arkaya paylaştı.





ALMAN Der Spiegel'DEN SKANDAL KAPAK

İngiliz The Economist'in yanı sıra çeşitli Fransız dergilerinin ardından bu halkaya şimdi de Almanya merkezli Der Spiegel eklendi. Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısı yaparak büyük bir skandala imza atan gazete, PKK elebaşı Cemil Bayık ile benzer ifadeler kullanarak Türkiye'de bir "kaos" çıkabileceğini değerlendirmesinde bulundu.



Başkan Erdoğan skandal manşetlere rest çekerek, "Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, millî iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERMEYİN ÇAĞRISI

Alman Der Spiegel dergisi, terörün siyasi ayağı HDPKK ve CHP'yi destekleyen Alman Yeşiller Partisi'nin, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu duyurdu. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Başkan Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."

Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı. Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christian Wagner de konuya ilişkin Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan bu seçimlerin, Türkiye'nin kesinlikle taahhüt ettiği uluslararası standartlara uygun olması çok önemlidir. Ayrıca Almanya'nın uluslararası seçim gözlem misyonları çerçevesinde de önemli bir katkı sunduğunu söyleyebilirim. AGİT misyonuna seçim gözlemcileri göndereceğiz." ifadelerini kullandı. Alman Der Spiegel dergisinin basılı şekilde piyasaya çıkacak son sayısı da Türkiye'deki seçimleri ve Başkan Erdoğan'ı konu aldı.

DERGİ KAPAĞIYLA ALÇAK ALGI OPERASYONU

Dergi, Erdoğan'ın fotoğrafına yer verdiği kapağında, "yenilmez" anlamına gelen "unbesiegbar" kelimesini kullandı ancak "un" ekini siliniyormuş gibi gösterdi. Kapakta "yenilmez"i "yenilmez değil" imasıyla gösteren Der Spiegel ayrıca, "Ayrılış mı yoksa kaos mu?", "Erdoğan kaybederse ne olur?" gibi ifadelere yer verdi.

Der Spiegel, iç sayfalarda "sarsılmış" başlığını kullanırken, alt başlıkta da şu ifadelere yer verdi:

"Recep Tayyip Erdoğan 20 yılı aşkın bir süredir iktidarda. Onun döneminde Türkler refaha kavuştu ama aynı zamanda baskıya da maruz kaldı. Ama şimdi ebedi başkan gerçekten de görevden gidebilir. Hayal kırıklığına uğramış destekçilere, yoksullaşmış yeni yetmelere, genç seçmenlere ve Erdoğan'ın yerine geçebilecek adama doğru bir yolculuk."

TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'IN VE FİRARİ CAN DÜNDAR'IN AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Skandal ifadelerle hazırlanan analizde terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Muhalefet her zamankinden daha iyi hazırlandı. Erdoğan bu sefer kesin kaybedecek." ifadesine de yer verildi. Bir başka bölümde ise FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'ın, "O gün gelirse" başlıklı makalesi yer aldı.

'HİLAL'İ PARÇALANMIŞ OLARAK GÖSTERDİLER

Derginin kapağındaki 'Hilal' detayı ise Almanların asıl amaçlarını ortaya çıkarır nitelikte. İslam'ı simgeleyen hilal sembolünün parçalanmış olarak gösterilmesi Alman Der Spiegel'in hedefinde İslam'ın da olduğunu gösterdi.

Küresel çetenin Türkiye'de seçim hesaplarına sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitinginde yaptığı açıklamada, "Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

"MAZLUM VE MAĞDURLAR SEVİNECEK"

Erdoğan, Erzurum'a Van'dan geldiğini, burada da muhteşem bir katılımın olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak. Kutlu yürüyüşümüze engel çıkarmak isteyenler dışında, kimse kendini kaybetmiş hissetmeyecek. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Erzurum kazanacak. 14 Mayıs'ta 81 vilayetiyle tüm Türkiye kazanacak. Genciyle, yaşlısıyla, kadını, erkeğiyle Allah'ın izniyle 85 milyonun tamamı kazanacak. Türkler kadar, Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar, Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Sadece Türkiye ve 85 milyon Türk milleti sevinmeyecek. Gece yarısı bizim için ellerini semaya açan milyonlar sevinecek. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da aynen gözleri yaşlı, elleri semada olan kardeşlerimiz de sevinecek. Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mahzun gönüller sevinecek. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek. Umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlum ve mağdurlar sevinecek. Ay yıldızlı al bayrağımızı görünce huzur bulan soydaşlarımız sevinecek. 'Daha adil bir dünya mümkün' çağrımıza kulak veren Asya ve Afrika'daki yüz milyonlar sevinecek."

ALMAN DERGİYE TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Alman derginin giriştiği skandal algı operasyonuna sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları:

PARÇALANACAKSINIZ, İÇERDEKİ AVENELERİNİZLE BİRLİKTE

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Alman der Spiegel hilali parçalamış…Mesaj çok net… Ama siz parçalanacaksınız, içerdeki avenelerinizle birlikte…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek: Der Spiegel'in kapağı bu ülkenin insanı olarak kanınıza dokunmuyor mu? AK Partili olmayın… Erdoğan'ı sevmeyin… Özellikle hilali kendine simge kabul eden milliyetçi ve muhafazakarlar, Der spiegel'in Türk'ün hilalini kırması hangi partiden olursanız olun kanınıza dokunmuyor mu?

Adamlar haçlı olarak senin tarihine ve hilaline Erdoğan'ın şahsını bahane ederek hakaret ediyor… Kendi aramızda kavga edelim ama bu türkiye düşmanlarına karşı, gelin silkelenin birlikte cevabını verelim…

"Batı'nın medya tetikçilerinden "Alman Der Spiegel" muhalefeti destekleyen algı operasyonlarının dozajını arttırdı. Erdoğan'ı ve İslam'ı hedef alarak alçakça bir resim paylaştı. Ne güzel bir söylem "kişi sevdiği ile beraberdir"