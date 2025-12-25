PODCAST
Atakum’da fuhuş operasyonu
Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 19:10
Samsun’un Atakum ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
