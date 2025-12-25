PODCAST CANLI YAYIN
Regaip Kandili Sultanahmet Camii’nde dualarla idrak edildi

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii’nde düzenlenen programla idrak edildi.

Sultanahmet Camii'nde Regaip Kandili nedeniyle program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan programlarda vatandaşlar, ilahiler ile mübarek üç ayların başlangıcını kutladı.

İslam aleminde mübarek üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen programla karşılandı. Akşam namazının ardından camide toplanan kişiler Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, ilahiler eşliğinde dualar etti. Cami avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stantta misafirlere boza ikram edildi.

