Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan: Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı, Putin ile bunları görüşmemiz şart

Başkan Erdoğan: Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı, Putin ile bunları görüşmemiz şart

Başkan Erdoğan: Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı, Putin ile bunları görüşmemiz şart
24.09.2021 16:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin detaylar paylaştı. Putin'den farklı beklentileri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz" dedi.


Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz.
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