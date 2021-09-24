Başkan Erdoğan: Suriye'de Putin'den beklentilerim çok daha farklı, Putin ile bunları görüşmemiz şart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin detaylar paylaştı. Putin'den farklı beklentileri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz" dedi.