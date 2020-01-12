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Başkan Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

12.01.2020 00:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.


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